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TSK: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Çukurca kırsalında devam eden operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker şehit oldu.

TSK: 21 terörist etkisiz hale getirildi

20 Ekim 2016 11:42

TSK’dan Hakkari’nin Çukurca kırsalında devam eden operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, “3. Piyade Tümen Komutanlığı'na (Hakkari/Yüksekova) bağlı birliklerce 20 Ekim 2016 tarihinde 00.09-07.08 saatleri arasında Çukurca Uzundere Hisar Dağı ve Güven Dağı bölgelerinde icra edilen operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirilmiş; 20 Ekim 2016 saat 07.08’de Hisar Dağı bölgesinde tespit edilen 2 terörist İHA’lar ile etkisiz hale getirilmiş; 20 Ekim 2016 08.26-08.28 saatleri arasında operasyonu icra eden birliklerce Hisar Dağı bölgesinde tespit edilen 10 terörist ise Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Çukurca Uzundere Hisar Dağı ve Güven Dağı bölgelerinde 20 Ekim 2016 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda toplam 21 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada yaralanan teröristler diğerleri tarafından sınır dışına çıkarılmışlardır” denildi.
Bölgedeki operasyonların sürmekte olduğu bildirilen açıklamada, “Maalesef yaşanan bu çatışmalarda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bölgede yapılan operasyonlarda bugüne kadar 89, Çukurca’nın tamamında 319, Hakkari’de ise toplam 441 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.  

Uğur Kan Yüksek


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