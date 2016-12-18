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TSK: '217 DEAŞ terör örgütü hedefi etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 117’nci gününde DEAŞ terör örgütüne ait 217 hedefin karadan ve havadan bombalanarak imha edildiğini açıkladı.

TSK: 217 DEAŞ terör örgütü hedefi etkisiz hale getirildi

18 Aralık 2016 12:16

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 117’nci gününde hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 160 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Zammar, Suflaniyah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 57 hedefin (barınma yeri, silah depoları, savunma mevzileri, tünel girişleri) imha edildiği belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada, “Keşif ve gözetleme vasıtalarından yoğun süren çatışmalar esnasında DEAŞ’ın El Bab ve çevresindeki tank, zırhlı ve silahlı araç ile silahlı terörist unsurlarını okul, hastane, cami, kamu binası veya bitişiğindeki yerlere gizlemeye ve böylece Özgür Suriye Ordusunun taarruzlarının etkisini azaltma çabasına devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu tür yerlerin yakınlarına vurulma anını kaydetme maksatlı kameralı teröristleri yerleştirdikleri ve bunun gerçekleşmesi durumunda çekilen görüntüleri uluslararası arenada kullanacakları bilgisi teslim olan teröristlerden öğrenilmiştir. Teslim olan teröristler söz konusu yerlerin tamamıyla kendi elemanlarınca kullanıldığını da beyan etmişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab başta olmak üzere çatışmaların sürdüğü bölgelerdeki sivil halkın DEAŞ TÖ mensubu teröristlerden uzak ve korunaklı bölgelere gitmesini ikaz eden çok sayıda Arapça bildiriler yeniden atılmıştır” denildi.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: DEAŞ, tsk


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