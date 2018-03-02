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TSK: '2295 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2295."

TSK: 2295 terörist etkisiz hale getirildi

02 Mart 2018 09:38
 

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