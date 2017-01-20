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TSK: 23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 205 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığını bildirerek, gün içinde icra edilen harekat kapsamında 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıkladı.

TSK: 23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

20 Ocak 2017 09:29

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 150’nci gününde meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Gruplarının, TSK tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı ileri harekatının devam ettiği belirtilerek, Suflaniyah meskun mahallinde kontrolün sağlandığı kaydedildi.
Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 205 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetlerinin baskı altına alındığı ifade edildi. DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarından bir kısmının imha edildiği, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Kabbasin güneyi ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen 19 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma yeri olarak kullanılan 13 bina ve 1 araç imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, muhalif unsurlara destek sağlayan unsurlarımızın Tadif ve Bzagah’ta tespit ettiği DEAŞ terör örgütü hedeflerine, yapılan koordinasyon sonucunda 4 hava harekatı düzenlenmiştir” denildi.

Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilerek, “DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 49 el yapımı bomba (EYP) imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 14 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Sarıca 

 

Etiketler: tsk


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