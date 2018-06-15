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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi!
15 Haziran 2018 09:33
TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi!
TSK, 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
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15 Haziran 2018 09:33
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