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TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK, 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi!

15 Haziran 2018 09:33
 

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