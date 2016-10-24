TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 62’inci gününde Mare sektöründe gelişmelere yönelik gerekli emniyet tedbirleri alınarak halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkabilecek fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edildiği belirtildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda ise muhalif ve destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği bildirildi.

Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 156 meskun mahalde (yaklaşık bin 265 kilometrekare) sağlanan kontrol durumunun devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 27 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 19 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından tuzaklanmış 1 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 300 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” denildi.

Abdullah Sarıca



