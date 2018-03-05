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TSK: '2777 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2777 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK: 2777 terörist etkisiz hale getirildi

05 Mart 2018 09:44
 

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