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TSK: 28 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır, Mardin, Hakkari ve Bitlis kırsalında yapılan arama faaliyetlerinde, toplam 28 el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edildiğini ve imha edildiğini açıkladı.

TSK: 28 EYP imha edildi

25 Mart 2018 14:34

TSK’dan yapılan açıklamada, yurtiçi terörle mücadele harekatı kapsamında dün, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet el bombası, bir adet el telsizi, bir adet gece görüşü dürbünü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır, Mardin, Hakkari ve Bitlis’te toplam 28 adet EYP imha edildi

Yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin Hakkari ve Bitlis kırsalında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde toplam 28 adet el yapımı patlayıcı tespit edildiği ve bu patlayıcıların kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.  

 

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