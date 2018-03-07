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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK: '2940 terörist etkisiz hale getirildi'
07 Mart 2018 09:47
TSK: '2940 terörist etkisiz hale getirildi'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 2 bin 940 terörist etkisiz hâle getirildi.
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07 Mart 2018 09:47
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