TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatı”nın 87’inci gününde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı. 18 Kasım 2016 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada; Karadağ sektöründe, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, 5 meskun mahalde (Arap Viran, Maşibayn, Eceller, Zamakah, Kandarliyah) kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 Muhalifin şehit olduğunun, 18 Muhalifin yaralandığının, 4 PYD/PKK terör örgütü ve 1 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin bildirildiği açıklamada, “El-Bab batısında yer alan Al Kufayr bölgesinde 1 GZPT’ye yönelik hafif silahlı saldırı sonucu kahraman bir askerimiz, aynı bölgede 1 ZMA’ya güdümlü tanksavar roketi ile yapılan saldırı sonucu iki kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmışlardır” denildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 212 meskun mahalde kontrol sağlandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 80 DEAŞ ve 1 PYD / PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ ve PYD / PKK terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak ‘yerde bekler’ uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 3 mayın ve 12 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 39 mayın ve bin 587 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Onur Emre Durak

ANKARA