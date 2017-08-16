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TSK: '3 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist teslim oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist teslim oldu

16 Ağustos 2017 11:54

TSK’dan dün meydana gelen yurt içi olaylarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için harekat halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit etilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hatay Reyhanlı’da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PYD/PKK terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Hakkari Şemdinli’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Şırnak Uludere’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi. 


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