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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
13 Haziran 2018 22:30
TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
TSK:"Irak Kuzeyi, Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir."
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13 Haziran 2018 22:30
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