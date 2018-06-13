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TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK:"Irak Kuzeyi, Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir."

TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

13 Haziran 2018 22:30
 

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