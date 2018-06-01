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TSK: '34 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içerisinde yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 askerin de şehit olduğunu açıkladı. Ayrıca; Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 486 olduğunu bildirdi.

TSK: 34 terörist etkisiz hale getirildi

01 Haziran 2018 13:11

TSK, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; 25-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. İcra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildi. Tespit edilen 21 adet EYP ve 22 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi. 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 bin 413 kişi yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 20 bin adet kök kenevir, bin 500 litre kaçak akaryakıt, 33 bin 912 paket kaçak sigara ve 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Zeytin Dalı Harekatında 4 bin 486 terörist etkisiz hale getirildi
Diğer yandan, Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 486 oldu. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 233 asker yaralandı. Harekat kapsamında bugüne kadar 226 adet mayın ve bin 208 adet EYP tespit edilerek imha edildi.  

İlker Turak
 

 

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