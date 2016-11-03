TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin neden olduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı. Mare sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından ileri harekata devamla, Aktarin güneyinde yer alan ve DEAŞ terör örgütü unsurlarınca 1 Kasım’da ele geçirilen 6 meskun mahalde (Ak Burhan, Baruzah, Vash, Al Gharz, Tlatinah, Tiltanah) yeniden tam kontrolün sağlandığı bildirilerek, halen bulunan temas hattından Bab istikametinde ileri harekata devam edildiği ifade edildi. Açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 11 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan Türk unsurlarında zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.

“100 DEAŞ terör örgütü ile 4 PYD/PKK terör örgütü hedeflerine atış yapıldı”

Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 169 meskun mahalde (yaklaşık bin 345 kilometrekare) sağlanan kontrol durumunun devam ettiği belirtilen açıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 100 DEAŞ terör örgütü ve 4 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir” denildi.

"İcra edilen 2 hava harekatında 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

Koalisyon güçleri tarafından Baruzah ve Ak Burhan bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik iki hava harekatı icra edildiği kaydedilen açıklamada, 14 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca kullanılan 1 silah monteli araç ve Doçka uçaksavarın imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, “DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekâtın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 33 mayın ve bin 379 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Sarıca