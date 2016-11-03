Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » TSK: '36 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi'

TSK: '36 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 72’nci gününde yaşanan çatışmalarda ve yapılan hava harekatları sonucunda toplam 36 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yaşanan çatışmalarda 11 muhalifin ise yaralandığı bildirildi.

TSK: 36 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

03 Kasım 2016 09:38

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin neden olduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı. Mare sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından ileri harekata devamla, Aktarin güneyinde yer alan ve DEAŞ terör örgütü unsurlarınca 1 Kasım’da ele geçirilen 6 meskun mahalde (Ak Burhan, Baruzah, Vash, Al Gharz, Tlatinah, Tiltanah) yeniden tam kontrolün sağlandığı bildirilerek, halen bulunan temas hattından Bab istikametinde ileri harekata devam edildiği ifade edildi. Açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 11 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan Türk unsurlarında zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.

“100 DEAŞ terör örgütü ile 4 PYD/PKK terör örgütü hedeflerine atış yapıldı”
Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 169 meskun mahalde (yaklaşık bin 345 kilometrekare) sağlanan kontrol durumunun devam ettiği belirtilen açıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 100 DEAŞ terör örgütü ve 4 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir” denildi.

"İcra edilen 2 hava harekatında 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"
Koalisyon güçleri tarafından Baruzah ve Ak Burhan bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik iki hava harekatı icra edildiği kaydedilen açıklamada, 14 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca kullanılan 1 silah monteli araç ve Doçka uçaksavarın imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, “DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekâtın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 33 mayın ve bin 379 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Sarıca 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!