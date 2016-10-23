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TSK: '4 muhalif şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 61. gününde 8 DEAŞ ve 51 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapıldığını ve 11 DEAŞ terör örgütü unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 4 muhalif şehit oldu

23 Ekim 2016 10:08


Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 61. gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grubunun karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare güneyinde yer alan 3 meskun mahallin (Şey İsa, Harbul ve Maarrat Umm Hawsh) PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekata devam edildiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalifin şehit olduğu ve 20 muhalifin yaralandığı, 3 PYD/PKK unsurunun muhaliflerce etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 156 meskun mahalde (yaklaşık bin 265 kilometrekare) sağlanan kontrolün devam ettiği belirtilen açıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 8 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 51 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmıştır” denildi.

“11 DEAŞ terör örgütü unsuru etkisiz hale getirildi”
Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından Cubban güneyi ve Burj’da bulunan 4 hedefe 4 bomba atıldığı, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca savunma mevzisi olarak kullanılan 4 binanın imha edildiği ve 11 DEAŞ terör örgütü unsurunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Koalisyon güçleri tarafından Kar Kalbayn’da tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda 1 topun imha edildiği belirtildi. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 40 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 299 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı’nın 61. günü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)


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