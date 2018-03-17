TSK: '4 nolu gözlem noktası tesis faaliyetleri başlatıldı'



TSK’nın yüz kadar zırhlı araç ve iş makinelerinden oluşan konvoyu, bu sabah Astana Anlaşması gereğince Kefr Luzin geçidinden geçerek Halep’in kuzey kırsalındaki Adnan Dağı’na doğru ilerlemeye başladı. Zırhlı konvoy, Suriye rejim güçlerinin yoğun bulunduğu bölgeye hakim tepede 7. gözlem noktasının inşasına başladı.

İki ay önce bölgeye giden Türk delegasyonuna Suriye rejim güçleri tacizde bulunmuştu. Türkiye daha önce İdlib’in üç köyünde Tal el Tukan, Ma’arah el Numan, Selva’da ve Halep kırsalındaki El-Ais, Cebel Bereket ve Şeyh Akil köylerine kontrol noktaları kurmuştu.

Yousef Talha