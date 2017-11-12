TSK: '4 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan yapılan açıklamada, Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte bir adet METİS güdümlü tanksavar silahı, bir adet 81 milimetrelik havan, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet el yapımı patlayıcı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Ağrı’da bomba yüklü drone ele geçirildi

Mardin Artuklu’da güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 56 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet el bombası ve 148 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildiği bildirildi. Ağrı Doğubeyazıt’ta ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bomba yüklü bir adet drone ele geçirildiği belirtildi.

Teröristlere ait mağara ve sığınaklar hava harekatı ile yerle bir edildi

Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda, bir adet M-16 piyade tüfeği ile 130 adet fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile 97 adet fişeği, 2 adet tabanca, 4 adet roketatar mühimmatı ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Bitlis Tatvan’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 10 sığınak içerisinde 2i adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet el bombası, 6 bin 885 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 600 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 3 ton gıda ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Hakkari Çukurca’da bir el yapımı patlayıcı ve Kars Kağızman’da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 2 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği, Mardin Nusaybin’de ise keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınakların düzenlenen hava harekatı ile imha edildiği belirtildi.

Abdullah Sarica