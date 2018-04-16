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TSK: 4 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı

TSK: 4 terörist teslim oldu

16 Nisan 2018 15:41

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