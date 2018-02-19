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TSK: '4 terörist topçu atışı ile etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta 1 terörist, Hakkari Yüksekova'da ise 3 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin topçu atışı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 4 terörist topçu atışı ile etkisiz hale getirildi

19 Şubat 2018 12:14

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirildi.
Hakkâri Yüksekova Irak kuzeyi uzanımında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirildi.

 

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