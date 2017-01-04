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TSK: 6 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 104 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş vasıtaları ile yapılan atışlar sonucunda baskı alına alındığını, çatışmalar ve topçu atışları sonucu 6 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK: 6 DEAŞlı terörist öldürüldü

04 Ocak 2017 09:12

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 134’üncü günü 4 Ocak 2017 saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 104 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınmış, birçok hedef kullanılamaz hale getirilmiştir. Gün içerisinde çatışmalar ve topçu atışları sonucu toplam 6 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtalarımız ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Onur Emre Durak
 

Etiketler: DEAŞ, tsk


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