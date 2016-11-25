TSK'nın resmi internet sitesinden 24 Kasım Perşembe günü yurt içinde meydana gelen önemli olaylarla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamaya göre, Şırnak merkezde devam eden operasyonlar kapsamında icra edilen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir şahıs ile bir bölücü terör örgütü iş birlikçisi yakalandı. Bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonda bombalı araç eylemlerinde kullanılacak iki araç ile muhtelif silah, mühimmat ve malzeme (altı Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, beş adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, beş adet el bombası, bir adet Smith Wesson marka tabanca, bir adet Smith Wesson marka tabancaya ait şarjör, bir adet kuru sıkı tabanca, 14 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, beş adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, bir adet el bombası fünyesi, 38 adet mühimmat kutusu içerinde yaklaşık 20 bin 900 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 65 adet roketatar sevk fişeği, üç adet sabit telsiz, bir adet el telsizi, 11 adet küçük piknik tüpü, bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 100 metre kablo, bir miktar sağlık malzemesi, üzerinde kan lekeleri bulunan bir sedye, beş leşker kıyafeti, bir çift make-up ayakkabı, bir adet puşi, parçalanmış vaziyette GPS cihazı, bir miktar kenevir tohumu, dört adet örgütsel doküman, 3 bin 632 kilogram toz esrar, iki kilogram kubar esrar) ele geçirildi.

Tunceli Ovacık’ta icra edilen operasyonda bir adet jeneratör, 50 kilogram amonyum nitrat, 10 adet mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Adıyaman Merkez’de icra edilen operasyonda tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Şanlıurfa Halfeti’de icra edilen operasyonda silah ve malzeme ele geçirildi. Van Saray’da icra edilen operasyonda iki adet el bombası, bir adet canlı bomba yeleği, iki adet el telsizi ele geçirildi. Bingöl Yayladere’de icra edilen operasyonda altı adet sığınak içerisinde muhtelif malzeme ele geçirildi.