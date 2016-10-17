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TSK: '6 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt, Muş ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini, 1 teröristin ise teslim olduğunu açıkladı.

TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi

17 Ekim 2016 16:42

TSK, Siirt merkezde icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Muş’ta yol kontrol noktasında durmayarak araçla kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ise bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Kilis’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin ve Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan DAEŞ terör örgütü mensubu 1 teröristin yakalandığı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi. Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde ise keşif ve gözetleme unsurları tarafından tespit edilen ve hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çok sayıda el yapımı patlayıcı imha edildi
Ayrıca, Bingöl’ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, tüpe tuzaklanarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildiği, tespit edilen dört ayrı sığınak içerisinde beş adet tüpün, 20 litre benzin ve muhtelif gıda malzemesinin ele geçirildiği, Erzurum’un Tekman ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen yol aramasında, beş adet tüp ve 300 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan bir el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi. 

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: Muş, öldürülen teröristler, Siirt, tsk


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