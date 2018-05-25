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TSK: '6 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 25 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "

TSK: 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir

25 Mayıs 2018 09:27

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