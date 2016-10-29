TSK'nın resmi internet sitesinden önemli yurt içi olaylarla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamaya göre, Ağrı Doğubayazıt’ta arazi araması icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen topçu atışları neticesinde, Hakkari Şemdinli’de 2, Şırnak Uludere’de 2 olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde icra edilen operasyonda, 5 kilogram TNT, 9 tüp ve 30 kilogram amonyum nitrattan oluşan 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 250 kilogram amonyum nitrat, 100 metre kablo, 5 kilogram kenevir tohumu ve 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Bitlis Tatvan’da da güvenlik güçlerince icra edilen yol aramasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı yapmak üzere hazırlanmış 10 tüp tespit edilerek imha edildi. Hakkari Şemdinli güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen, 10 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak merkezde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kontrol noktasına yapılan sadırıda, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu olay yeri yakınındaki bir vatandaş yaralandı. Ağrı merkezde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında da tespit edilen bir sığınakta, 100 kilogram muhtelif gıda malzemesi, mutfak malzemeleri ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kars Kağızman’da güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen 8 ayrı sığınak içerisinde, 450 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif gıda ve giyim malzemesi ele geçirildi. Hakkari merkezde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda da 350 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

