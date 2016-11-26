TSK'nın resmi internet sitesinden meydana gelen önemli yurtiçi olaylarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu üç terörist ölü olarak ele geçirildi, bir terörist sağ olarak yakalandı, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, iki av tüfeği, üç tabanca, altı el bombası, 200 adet muhtelif çapta fişek, 250 kg amonyum nitrat, beş kg patlayıcı jel, 24 adet el telsizi, bir jenaratör, altı adet tüp, ilk yardım malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

Tunceli Hozat’ta devam eden hava destekli operasyonda ise; bölücü terör örgütü mensubu üç terörist, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, 180 adet fişeği, bir LAW, iki el bombası ve iki termal kamera ile birlikte ölü olarak ele geçirildi, beş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak Beytüşşebap’ta devam eden operasyonda, 18 bin 800 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Hizan’da devam eden operasyonda tespit edilen, 200 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl Kiğı’da devam eden operasyonda tespit edilen sığınak ve depolarda, muhtelif yaşam malzemeleri ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tunceli Ovacık’ta güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen çok sayıda sığınak içerisinde; 2.650 kg gıda malzemesi, bir kıyma makinesi, yedi akü, bir güneş paneli, 400 adet pil, 40 adet tüp, 250 m sera naylonu, 22 battaniye, 70 kg motor yağı, 50 kg amonyum nitrat, 20 litre benzin, 106 çift spor ayakkabısı, 150 kg deterjan ve muhtelif tıbbi ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Hakkâri Şemdinli’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi, 30 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bingöl/Yayladere’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen altı sığınak içerisinde; 3 bin kg gıda malzemesi, 10 uyku tulumu, 400 m kablo, 20 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve çok miktarda muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi, beş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl Merkez’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, dört el bombası ve 35 kg gıda malzemesi ele geçirildi.