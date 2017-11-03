TSK: '66 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar kapsamında 26 Ekim-02 Kasım 2017 tarihleri arasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 26 Ekim-02 Kasım 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkari, Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Erzurum ve Irak’ın kuzeyini, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda, Hakkari/Şemdinli, Tunceli, Siirt/Pervari, Diyarbakır/Kulp/Silvan, Erzurum/Şenkaya, Ardahan/Göle, Kars/Sarıkamış ve Irak’ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. İcra edilen operasyonlarda, 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 terörist etkisiz hale getirildi. 32 adet piyade tüfeği, 2 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 4 adet roketatar, 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet law, 3 adet tabanca olmak üzere toplam 46 adet silah, 43 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 665 kilogram amonyum nitrat, 69 adet el bombası, 3 bin 894 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 14 adet RPG-7 roketatar roketi, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 703 adet fünye, 58 adet şarjör, 2 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve 19 adet tüp ele geçirildi. 48 adet EYP tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 28 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirerek ağır darbe indirildi

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 106 bin 30 paket kaçak sigara ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10 bin 764 kişi yakalandı. Operasyonlarda 9 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Bu hafta özellikle Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır’da etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirerek ağır darbe indirildi.

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunuluyor. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapacak. Bu kapsamda, 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde ise 2 Numaralı Gözlem Noktasını tesis edildi. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor