Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütleriyle mücadele kapsamında son bir haftada aralarında bölge sorumlusunun da bulunduğu 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bomba yükle 5 araç ve 1 motosikletin imha edildiğini açıkladı.

TSK, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ile mücadelede son bir haftada yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

66 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içerisinde (06-13 Ekim 2016) BTÖ’nün muhtemel kış tertiplenmesinin engellenmesine yönelik operasyonlara ağırlık verildiği ve bu kapsamda;

Hakkari’nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca, Şırnak’ın Beytüşşebap, Diyarbakır’ın Dicle ve Hani, Mardin’in Nusaybin, Ağrı’nın Diyadin ile Kars’ın Kağızman bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar icra edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında, 66 teröristin etkisiz hale getirildiği, yeşil listede aranan BTÖ’nün Güroymak sorumlusu terörist Mehmet Nuri Özen’in Bitlis’in Güroymak ilçesinde çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler ise şu şekilde:

“1 adet 120 mm havan, 1 adet 81 mm havan, 34 adet EYP, 8 adet Doçka uçaksavar/Bixi makineli tüfek, 5 adet roketatar, 3 adet Keskin Nişancı Tüfeği, 23 adet piyade tüfeği, 6 adet Tabanca/Makinalı Tabanca, değişik çap ve cinste 25 bin 529 mühimmat, yaklaşık 22 ton amonyum nitrat, 38 adet tüp ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda kablo, fünye ve patlayıcı.”

5 bomba yüklü araç ve bir motosiklet imha edildi

BTÖ tarafından masum vatandaşlara ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere hazırlanmış 5 bomba yüklü araç ve 1 motosikletin Diyarbakır’ın Lice ve Mardin’in Nusaybin ilçelerinde tespit ve imha edildiği belirtilerek, son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlar ve hain BTÖ’nün saldırılarında 12 askerin şehitlik mertebesine ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, BTÖ’nün yaz-kış sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı) teröristlerden temizlemek maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildilği hatırlatarak, operasyonlarda terör örgütünün kullandığı tahkim edilmiş çok sayıda mağara ve barınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. İcra edilen başarılı operasyonlar sonucunda çok miktarda terörist, silah, mühimmat kaybeden ve barınma alanları kullanılamaz hale getirilen BTÖ’nün hunharca, kalleşçe ve alçakça saldırılar yoluna gittiği belirtilerek, “Hakkari Şemdinli’de Durak Jandarma Yol Kontrol Noktasına çok sayıda sivil vatandaşımızın da bulunduğu esnada bombalı araçla saldırmıştır. Patlama sonucunda 16 kahraman silah arkadaşımız ve vatandaşımız şehit olmuş, 26 kahraman silah arkadaşımız ve vatandaşımız yaralanmış” denildi.

Hudut hattında alınan yoğun güvenlik önlemleri sonucunda Gaziantep/Oğuzeli bölgesinde Suriye uyruklu 6 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandığı, “FIRAT Kalkanı Harekatı” kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde (06-13 Ekim 2016) hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivillerin korunması/yaşanan terör olaylarından zarar görmesinin engellenmesi maksatlarıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan 19 (toplam 134) meskun mahal ve 130 kilometrekare (toplam bin 110 kilometrekare)’lik alan kontrol altına alındığı bildirildi.

Kilis bölgesine yönelik DEAŞ saldırılarını öncelikle bertaraf etmek için hudut hattı derinliğindeki DEAŞ unsurlarının tesirsiz hale getirilmesine devam edildiğinin hatırlatıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

BTÖ’nün kış dönemini bahara hazırlık maksadıyla kullanmasını önlemek maksadıyla, yol kontrol ve operasyonlara yaz-kış demeden devam edilecek, Türk Silahlı Kuvvetleri, başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere insanların inanç sistemini ve dünya düzenini tehdit eden FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır.”