Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar ve BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülüyor. Harekatın 26. gününde yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan TSK, şu bilgileri paylaştı: “Azaz-Rai bölgeleri arasında muhalif unsurlardan oluşan 5 Özel Görev Kuvvet Grubu, güney istikametinde DEAŞ’a yönelik taarruzlarına devamla Rai bölgesinde 3 meskûn mahalde (Tel Şair, Tall Ar ve Kara Kuz) kontrolü sağlamıştır. Saat 18.00 itibarıyla harekât devam etmektedir. Rai-Cerablus bölgeleri arasında halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerdeki savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Çatışmalar esnasında muhalif unsurlar tarafından gün içerisinde 7 şehit, 9 yaralı verilmiş, destek sağlayan unsurlarımızda kayıp ve zayiat meydana gelmemiştir. Ateş destek vasıtaları tarafından tespit edilen 37 DEAŞ terör örgütü hedefine 142 adet Fırtına mermisi atılmıştır (Toplam 689 hedefe 2 bin 870 atım). Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Tel Ar’da bulunan 2 hedefe 2 bomba atılmış ve DEAŞ terör örgütü unsurlarınca kullanılan 2 bina imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından Baragidah, Gurur ve Kadriş bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına toplam 5 hava harekâtı icra edilmiş, 4 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş ve 5 bina imha edilmiştir. Suriye sınır hattında bir adet Bayraktar ve bir adet gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”