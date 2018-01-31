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TSK: '712 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplam 712 olduğunu açıkladı.

TSK: 712 terörist etkisiz hale getirildi

31 Ocak 2018 10:03

TSK, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edildi. Harekat kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 oldu. 

İlker Turak
 

 

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