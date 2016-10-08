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TSK: '8 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güven Dağında 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 8 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü

08 Ekim 2016 11:47

TSK'dan yapılan açıklamada, 2'nci Komd.Tug.K.lığı tarafından 08 Ekim 2016'da Güven Dağında icra edilen operasyon kapsamında teröristlerle sıcak temas sağlandığı belirtilerek bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Unsurların zayiat vermediği belirtilerek " 4 Ekim 2016 tarihinde başlayan Operasyon kapsamında toplam 34 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede bugüne kadar yapılan terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Çukurca bölgesinde 262, Hakkâri’de 382 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 


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