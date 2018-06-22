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TSK: '87 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

TSK:"Son bir hafta içinde icra edilen operasyonlarda; toplam 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

TSK: 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir

22 Haziran 2018 17:20

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