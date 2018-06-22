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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK: '87 terörist etkisiz hale getirilmiştir'
22 Haziran 2018 17:20
TSK: '87 terörist etkisiz hale getirilmiştir'
TSK:"Son bir hafta içinde icra edilen operasyonlarda; toplam 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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22 Haziran 2018 17:20
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