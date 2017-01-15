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TSK: 9 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 145. gününde 9 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 9 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

15 Ocak 2017 10:26

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 145. gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 145. gününde, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 186 hedefin, ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Açıklamada, gün içerisinde yapılan harekat kapsamında 9 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca, hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah’da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda 3 barınma yeri, 4 silah mevzii, 4 korugan ve 1 kontrol noktasının imha edildiği belirtildi.

İlker Turak


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