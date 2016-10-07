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TSK: 9 muhalif şehit oldu, 32 muhalif yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 45. gününde 49 DEAŞ hedefine 278 atış yapıldığını, çıkan çatışmalarda 9 muhalifin şehit olduğunu 32 muhalifin yaralandığını bildirdi.

TSK: 9 muhalif şehit oldu, 32 muhalif yaralandı

07 Ekim 2016 08:34

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 45. günü olan 07 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, Azaz-Rai sektöründe; muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneybatısında yer alan Aktarin meskun mahallinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı, yer yer DEAŞ unsurları ile temas, düşük yoğunluklu çatışmalar ve mayın/EYP temizliği faaliyetleri devam ettiği belirtildi.
Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 9 muhalifin şehit olduğunun, 32 muhalifin yaralandığının, destek sağlayan TSK unsurlarında zayiat ve hasar meydana gelmediğinin bildirildiği açıklamada, “Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 119 meskun mahalde (yaklaşık 1010 km2) kontrol sağlanmıştır. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 49 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 153 adet FIRTINA, 116 adet ÇNRA ve 9 adet Tank atışı yapılmış, DEAŞ’e ait muhtelif çaptaki silah mevzileri, terörist gruplar, geçici barınaklar şeklindeki hedefler tam isabetle vurularak imha edilmiştir” denildi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından, Aktarin, Arşak, Rasm Al Ward, Baragidah, Güzel Mezra, Tel Hışn, Şeyh Rih ve Tughali’de bulunan 18 hedefe 19 bomba atıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“DEAŞ TÖ unsurlarının hafif silahları mevzilendirdiği 11, komuta merkezi olarak kullandığı 4 olmak üzere toplam 15 bina ve 3 kontrol noktasında bulunan DEAŞ üyesi teröristler imha edilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından, AKTARİN güneyinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 3 hava harekâtı sonucunda, 3 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Koalisyona ait HIMARS bataryası ile Suran’da (sınıra 12 km) DEAŞ TÖ unsurlarınca bombalı araç cephaneliği olarak kullanılan bir binaya 6 atım yapılarak hedef imha edilmiştir.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde temizlik ve imha timlerimiz tarafından, çoğu tuzaklanmış 6 EYP kontrollü olarak imha edilmiştir. Harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1016 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.
Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Onur Emre Durak
 

Etiketler: tsk


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