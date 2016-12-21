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TSK acı haberi verdi: 10 şehit, 6'sı ağır 18 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda 10 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK acı haberi verdi: 10 şehit, 6sı ağır 18 yaralı

21 Aralık 2016 21:39
TSK acı haberi verdi... 10 şehit, 6'sı ağır 18 yaralı - Tıkla İzle

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, “Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.  

GÜNDÜZ DE 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren Türk askerlerinden 4’ü şehit oldu, 15’i yaralandı. 

Musa Erdoğan

Etiketler: 10 asker şehit, 138 DEAŞ, 6sı ağır 18 asker yaralı, El Bab, Fırat Kalkanı operasyonu, son dakika, tsk


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