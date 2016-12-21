Bugün sabah 10.00-11.30 saatleri arasında Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait savunma mevzileri ve barınma yerleri ağırlıklı olmak üzere toplam 24 hedef vurularak imha edildi. Harekât neticesinde yapılan ilk tespitlere göre 40'ın üzerinde DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede çok sayıda DEAŞ mensubu teröristin de yaralı olduğu ve diğer teröristlerce tahliye edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren TSK unsurlarından ağır yaralı olan 1 asker daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısının 4'e yükseldiği El Bab’da yaralı sayısı da 15’e yükseldi. Şu an itibariyle bölgede çatışmalar yoğun olarak devam ederken, yaralı askerlerden bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

El Bab’da DEAŞ’ın sözde kalesi haline getirilen şehir hastanesi civarında çatışmalar ağırlık kazanırken, teröristlerin yuvası haline gelen hastane bölgesinde büyük ölçüde kontrolün sağlandığı bildirildi. Bu hastanenin bulunduğu hakim arazinin ele geçmesinin ardından DEAŞ’ın El Bab’daki hakimiyeti büyük ölçüde kırılmış olacağından DEAŞ teröristleri burayı vermemek için canlı bomba ve patlayıcı yüklenmiş araçları yoğun şekilde kullanmaya başladı. Hava taarruzları esnasında barınma alanları ve savunma mevzilerine ilave olarak 4 bomba yüklü araç da içindeki teröristlerle beraber imha edildi.