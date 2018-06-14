TSK açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

TSK'dan yapılan açıklamada, "14 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri Çukurca’da bulunan bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

Saldırının yapıldığı bölgenin derhal ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.