Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Şırnak’ın Uludere ilçesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde icra edilen operasyonda düzenlenen hava harekatı ile birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini, söz konusu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada, Hakkari’nin Ağaçdibi köyü bölgesinde yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin ise silahsız ve teçhizatsız olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyon ile 30 Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu altı terörist tarafından bombalı araç saldırısında kullanmak maksadıyla gasp edilen minibüs aracın ele geçirildiği belirtildi.

Uğur Kan Yüksek