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TSK açıkladı: 18 hedef imha edildi!

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları Hakkari Çukurca kırsalı ile Irak Kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenledi. Operasyonda 18 hedef imha edildi, 3 terörist öldürüldü.

TSK açıkladı: 18 hedef imha edildi!

06 Ekim 2016 07:59

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile Hakkari Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi ve 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre; 05 Ekim 2016 tarihinde 16.13-18.42 saatleri arasında Hakkari Çukurca kırsalına Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi. İlk tespite göre 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri öğrenildi.  

Metina ve Gara bölgelerine de hava harekatı düzenlendi

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile Irak Kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölücü terör örgütüne ait 7 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; 05 Ekim 2016 tarihinde 17.44-20.10 saatleri arasında Irak Kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölücü terör örgütüne ait 7 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Onur Emre Durak

Etiketler: Çukurca kırsalı, hava harekatı


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