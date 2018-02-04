TSK açıkladı: 2 asker şehit

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Hatay'da 2 şehit, 5 asker yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Erol Çavuş Sınır Karakoluna düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı açıklandı. Yaralanan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederleri ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine baş sağlığı ve sabırlar diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Yaralanan 5 asker Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirilirken, haberi alan vatandaşlar da hastane önünde toplandı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti.

İsmet Biçen - Mesut Alan - Samet Doğru

