TSK açıkladı: 2 şehidimiz var

Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Kuzey Irak Avaşin- Basyan bölgesindeki 2550 metre rakımlı Serabatin Üs Bölgesinde yol yapımında çalışan iş makinelerine PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit oldu.

TSK açıklama yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise ağır yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "02 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Açıklamada, TSK'nın asil Türk milletinden aldığı güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.