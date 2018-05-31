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TSK açıkladı: 3 şehidimiz var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK açıkladı: 3 şehidimiz var

31 Mayıs 2018 16:52

TSK'nın yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya giren 3 askerin şehit olduğu bildirildi. Opersyonlar sürüyor.

TSK'dan yapılan şöyle:

"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

 

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