TSK açıkladı! '3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında, en modern harp, silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Sivil, masum kişilerin hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz ve kara ateş destek vasıtalarımız tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Afrin’de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Bunun yanında harekat alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir” denildi.

Açıklamaya göre; bugün itibariyle Afrin şehir merkezi kontrol altına alınırken, kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi. Harekat kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 asker şehit olurken, 225 asker de yaralandı. Harekatın başlangıcından itibaren toplam 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi.

İlker Turak