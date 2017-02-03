Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 164’üncü gününde, 64 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında 45 bina, 5 karargah binası, 3 bombalı araç, 2 silahlı araç, 2 top, 1 havan, 1 cephaneliğin imha edildiğini açıkladı. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 47 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 03 Şubat 2017 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler kapsamında, Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasına devam edildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 135 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan savunma mevzileri ve komuta kontrol tesisleri baskı altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 64 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 45 bina, 5 karargah binası, 3 bombalı araç, 2 silahlı araç, 2 top, 1 havan, 1 cephanelik imha edildi. Koalisyon Güçlerince, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii, 1 komuta kontrol merkezi ve 1 Drone imha edildi. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 47 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 41el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 632 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadeleri yer aldı.

Caner Ünver