Diğer
Kategoriler

TSK açıkladı: 537 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri, 29 Ağustos 2016’dan bugüne kadar tüm yurtta icra edilen operasyonlar sonucunda 417’si ölü, 61’i yaralı, 41’i teslim olarak, 18’i yakalanarak toplam 537 teröristin ele geçirildiğini açıkladı. Aynı dönemde icra edilen operasyonlarda 88 askerin şehit olduğu, 152 askerin ise yaralandığı bildirildi.

TSK açıkladı: 537 terörist...

10 Ekim 2016 08:43

TSK'dan yapılan açıklamada, TSK ve güvenlik kuvvetlerinin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı ülke çapında son yılların en etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğüne dikkat çekildi.
Bu kapsamda 29 Ağustos 2016’dan bugüne kadar tüm yurtta icra edilen operasyonlar sonucunda 417’si ölü, 61’i yaralı, 41’i teslim olarak, 18’i yakalanarak toplam 537 terörist ele geçirildiği belirtilerek, bu amaçla teröristlerden tarafından bırakılan havan, roket, Doçka ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.
"Aynı dönemde icra edilen operasyonlarda 88 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 152 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denilen açıklama şöyle devam etti:
"Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilen görevler doğrultusunda yurt içinde ve sınır ötesinde teröristle mücadele eden TSK; gece gündüz demeden, hiç bir zorluğa aldırmadan, her türlü fedakârlık ve kahramanlığı göstererek, Jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza sürdürülen operasyonlar sonucunda; kırsalda kontrol sağlanmaktadır. Böylece bölücü terör örgütünün eylem gerçekleştirme imkânı sınırlamış ve kış hazırlıkları büyük ölçüde engellenmiştir.
Bu durum karşısında; bölücü terör örgütü, el yapımı patlayıcılar ve intihar türü saldırılara başvurarak sivil vatandaşlarımızı da hedef alan eylemlerle varlığını ispat etme gayreti içerisine girmiştir. Buna karşın TSK güvenlik güçleri mensupları masum halkımıza en ufak bir zarar dahi vermemek için her türlü tedbiri almaktadır. Operasyonlar bu anlayışla planlanmakta ve icra edilmektedir."
Operasyonlar, bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceği vurgulanarak," 09 Ekim 2016 tarihinde saat 09.45 sularında, Şemdinli/Tekeli Durak Hd. Bl. K.lığı sorumluluk sahasında bulunan Jandarma Yol Kontrol Noktasına bölücü terör örgütü mensuplarınca patlayıcı madde yüklü araç ile yapılan saldırı sonucunda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!