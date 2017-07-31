TSK açıkladı: 9 teröristin cesedi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Şırnak Beytüşşebap’ta icra edilen hava destekli operasyonda, 29 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 9 teröriste ait ceset, bir adet M-16 piyade tüfeği, altı adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet el bombası, 940 adet piyade tüfeği fişeği, bir termal kamera, iki dürbün, bir rüzgar ölçer, çok miktarda ilaç ve örgütsel doküman ele geçirildi, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Yüksekova’da devam eden operasyonda, tespit edilen bir sığınak içerisinde, 387 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve iki el bombası, Bingöl Adaklı’da icra edilen arazi aramasında, tespit edilen dört ayrı sığınakta, yedi adet RPG-7 roketatar mühimmatı, bin 152 adet Kalaşnikof piyade tüfek fişeği, bir adet termal silah dürbünü, bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile 450 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.