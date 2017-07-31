Diğer
Kategoriler

TSK açıkladı: 9 teröristin cesedi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 29 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 9 teröriste ait cesedin ele geçirildiğini ve bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK açıkladı: 9 teröristin cesedi ele geçirildi

31 Temmuz 2017 12:54

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Şırnak Beytüşşebap’ta icra edilen hava destekli operasyonda, 29 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 9 teröriste ait ceset, bir adet M-16 piyade tüfeği, altı adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet el bombası, 940 adet piyade tüfeği fişeği, bir termal kamera, iki dürbün, bir rüzgar ölçer, çok miktarda ilaç ve örgütsel doküman ele geçirildi, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Yüksekova’da devam eden operasyonda, tespit edilen bir sığınak içerisinde, 387 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve iki el bombası, Bingöl Adaklı’da icra edilen arazi aramasında, tespit edilen dört ayrı sığınakta, yedi adet RPG-7 roketatar mühimmatı, bin 152 adet Kalaşnikof piyade tüfek fişeği, bir adet termal silah dürbünü, bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile 450 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.  

GÜNÜN ÖZETİ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!