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TSK açıkladı: Afrin'de 1 şehidimiz var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

TSK açıkladı: Afrinde 1 şehidimiz var

29 Mart 2018 08:44


TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

Etiketler: afrin şehit

 

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