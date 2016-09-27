TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari Valiliği sorumluluk bölgesinde tüm güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonu ile yürütülen terörle mücadele harekatı başarılı bir şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Bu mücadele 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasında 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı, 2'nci ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlıkları, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, 7'inci Hudut Alay komutanlığına bağlı komando birlikleri, Hudut Özel Harekat Birlikleri, Jandarma Özel Harekat birlikleri ve Motorlu Birlikler tarafından üstün cesaret ve feragatle sürdürülmektedir. Bu mücadelede polis özel harekat birlikleri ve emniyet unsurları ile geçici köy korucuları da aynı cesaret ve feragati göstermektedir" denildi.

Dün, 26 Eylül 2016 tarihinde Şemdinli Gerdan tepe ile Başkaya tepe arasında kalan bölgede naylona sarılı halde menşei henüz tespit edilemeyen Füze Lançeri, Füze ve Doçka namlusu ele geçirildiği kaydedilerek, "Dün, 26 Eylül 2016 tarihinde Şemdinli Gerdan tepe civarında yapılan arama tarama sırasında bir roketatar ve mühimmatları bulunmuştur.Yüksekova Dağlıca Bölgesinde arazide operasyon yapan TSK unsurlarına yönelik tuzaklanmış 3 adet EYP düzenekleri tespit edilmiş ve bulundukları yerlerde imha edilmişlerdir" ifadesi kullanıldı.