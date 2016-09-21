Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, TSK tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı”nın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 21 Eylül 2016 günü saat 18.00’e kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Grubu, güney istikametinde DEAŞ’a yönelik taarruzlarına başlamış, saat 18.00 itibariyle harekât devam etmektedir.

DEAŞ terör örgütü tarafından, Rai batısında, sabah saatlerinde ele geçirilen Tall Ar meskûn mahallinde saat 16.30’da Muhaliflerin karşı taarruzu ile tekrar kontrol sağlanmıştır.

Muhaliflere sağlanan yoğun ateş desteği ile 20 Eylül 2016 günü kaybedilen yerlerin (El Eyyübiyah, El Athariyah, El Mutminah, An Nahdah, Şandi, Sinekli, Taşlıhöyük) geri alınması maksadıyla başlatılan karşı taarruz sürmektedir.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 103 DEAŞ TÖ hedefi, ateş destek vasıtaları tarafından 357 adet FIRTINA ve 20 adet ÇNRA mermisi atılarak imha edilmiştir. (Toplam:927 hedefe 3.707 atım)

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak “yerde bekler” uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından Bahvurtah, Kadriş ve El Athariyah (Zeytinlik) bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik toplam 6 hava harekâtı icra edilmiş, 3 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bina ve 1 silahlı araç imha edilmiştir” denildi.

Suriye sınır hattında Koalisyona ait iki Predatör ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin icra edilmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, “AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” ifadelerine yer verildi.