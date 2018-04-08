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TSK açıkladı! Hepsi imha edildi

TSK: "Şırnak merkezde devam eden operasyonda 8 adet mağarada tespit edilen 2 adet mayın, 9 adet el yapımı patlayıcı imha edildi."

TSK açıkladı! Hepsi imha edildi

08 Nisan 2018 12:23

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