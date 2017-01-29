TSK, bazı haberlerde yer alan bir Yunan botunun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak’a girmesini engellemeye çalıştığı iddialarını yalanladı. TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunma maksadıyla bugün bölgeye intikal etmiştir. Bu ziyaret ve denetleme planlandığı şekilde icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bu denetlemede Kardak bölgesine de bir seyir icra etmiştir. Bu bölgenin hassasiyeti herkesçe malumdur. Bu bölge sürekli her iki ülkenin Deniz Kuvvetlerince 24 saat esasına göre gözlemlenmektedir. Eğer ki bir Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi hücümbot gelirse, bizim Deniz Kuvvet Komutanlığımızda tedbir amaçlı olarak bölgeye gitmekte, gözlem yapmaktadır. Bugün Genelkurmay Başkanının seyri esnasında bölgeye ufak bir Yunan Sahil Güvenlik botu gelmiş ve uzak bir mesafeden gemi ve hücumbotlarımızı gözlemlemiştir. Herhangi bir engelleme söz konusu değildir, olamaz da. Bu kapsamda yapılan haberler gerçek dışı ve maksatlıdır.”

İlker Turak

